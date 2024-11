Previsioni Meteo Desio: tutti i dettagli per il weekend 8 – 10 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 8 Novembre, il tempo inizierà con poche nuvole e temperature intorno ai 10,8°C, in aumento fino a 15°C nel pomeriggio, quando la copertura nuvolosa raggiungerà il 70%. La velocità del vento sarà bassa, oscillando tra 1,9 km/h e 5,4 km/h. La sera, il cielo diventerà quasi completamente coperto, con temperature che scenderanno a 11,7°C. Sabato 9 Novembre si presenterà con cielo coperto e temperature stabili attorno ai 15°C. Domenica 10 Novembre, invece, porterà un miglioramento, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 16°C nel pomeriggio.

Venerdì 8 Novembre

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,8°C, con una temperatura percepita di 9,7°C. La velocità del vento sarà di 1,9 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 09:00, con temperature che saliranno fino a 12,3°C alle 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 39%. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 2 km/h e 3,9 km/h, sempre da direzione Sud-Sud Est. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 60% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 70% alle 15:00. Le temperature raggiungeranno il picco di 15°C alle 13:00, per poi scendere a 14,4°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, toccando i 5,4 km/h alle 13:00. L’umidità si manterrà attorno al 52%.

Infine, nella sera, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature scenderanno a 11,7°C alle 21:00, con una temperatura percepita di 10,7°C. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 2,2 km/h, e l’umidità si attesterà al 70%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

Sabato 9 Novembre

La notte di Sabato 9 Novembre si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno attorno ai 11,3°C, con una temperatura percepita di 10,3°C. La velocità del vento sarà di 2,1 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 10,6°C e 12,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, raggiungendo il 67% alle 10:00. La velocità del vento sarà compresa tra 0,9 km/h e 3,9 km/h, sempre da direzione Ovest-Sud Ovest. L’umidità si ridurrà leggermente, arrivando al 57% entro le 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con una temperatura percepita di 13,8°C. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 2,4 km/h e 4,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 45%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 89%. Le temperature scenderanno a 11,8°C alle 21:00, con una temperatura percepita di 10,6°C. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h, e l’umidità si attesterà al 61%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Domenica 10 Novembre

La notte di Domenica 10 Novembre inizierà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa dell’83%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,1°C, con una temperatura percepita di 9,9°C. La velocità del vento sarà di 2,2 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 13,2°C alle 09:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 32%. La velocità del vento sarà bassa, oscillando tra 0,5 km/h e 3,9 km/h, sempre da direzione Sud-Sud Est. L’umidità si ridurrà ulteriormente, arrivando al 49% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 2% alle 16:00. Le temperature raggiungeranno il picco di 16°C alle 13:00, per poi scendere a 14°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 56%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno a 11,8°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 3,3 km/h, e l’umidità si attesterà al 63%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Desio si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da un cielo che passerà da sereno a coperto, mentre il Sabato si presenterà prevalentemente nuvoloso. La Domenica, invece, porterà un miglioramento con cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare della Domenica per godere di condizioni meteorologiche più favorevoli. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti, ma nel complesso il weekend offrirà opportunità per trascorrere del tempo all’aria aperta.

