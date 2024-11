Previsioni Meteo Eboli: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Eboli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse al mattino a un cielo sereno nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri, con una direzione prevalentemente orientale, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,8°C, con un cielo coperto e un’umidità che si manterrà attorno al 65%. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,1°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, con poche nuvole che lasceranno spazio a un cielo più sereno. L’umidità diminuirà, portandosi attorno al 42%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo la mattinata piacevole.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole, con temperature che toccheranno i 22°C intorno alle 12:00 e scenderanno a 18,8°C alle 15:00. Il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa minima, e l’umidità si manterrà su valori moderati. I venti, sempre leggeri, contribuiranno a mantenere un’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 12,7°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza raggiungere livelli di disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Eboli nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.8° perc. +11.8° Assenti 7.8 ENE max 8 Grecale 65 % 1025 hPa 4 cielo coperto +12.1° perc. +11.2° Assenti 7.9 ENE max 7.3 Grecale 69 % 1025 hPa 7 poche nuvole +14.5° perc. +13.6° Assenti 6.8 ENE max 9 Grecale 62 % 1026 hPa 10 poche nuvole +21.4° perc. +20.6° Assenti 1.2 SO max 3.5 Libeccio 39 % 1026 hPa 13 poche nuvole +21.5° perc. +20.8° Assenti 6.6 OSO max 6.5 Libeccio 41 % 1025 hPa 16 cielo sereno +15.5° perc. +15° Assenti 2.8 N max 3.7 Tramontana 70 % 1026 hPa 19 cielo sereno +13.6° perc. +13° Assenti 8.2 ENE max 8.1 Grecale 77 % 1027 hPa 22 cielo sereno +12.9° perc. +12.2° Assenti 8.9 ENE max 10 Grecale 76 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:47

