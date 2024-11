Previsioni Meteo Empoli: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Empoli di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un netto miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +8°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, portando a condizioni più serene nel corso della giornata.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle prime ore del giorno, con temperature che varieranno da +9°C a +12°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10-20 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 62% e il 73%, mentre non si registreranno precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Il cielo passerà da nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +10°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 35%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Est con intensità moderata, attorno ai 15-20 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature fino a +7°C. Le condizioni di calma atmosferica si manterranno, con venti leggeri e una pressione atmosferica che si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa. L’umidità si attesterà intorno al 62%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità e bel tempo, con temperature che si manterranno su valori moderati. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che potrebbero raggiungere punte di +14°C. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi condizioni favorevoli per godere di una piacevole giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.7° perc. +7.8° Assenti 6.8 NE max 21.3 Grecale 70 % 1019 hPa 5 cielo coperto +9° perc. +8° prob. 9 % 7.5 NE max 22.9 Grecale 74 % 1019 hPa 8 cielo coperto +10.4° perc. +9.3° Assenti 13 NE max 31.4 Grecale 68 % 1020 hPa 11 nubi sparse +12.9° perc. +11.7° Assenti 20.5 NE max 27.3 Grecale 54 % 1020 hPa 14 nubi sparse +12.3° perc. +11° Assenti 18.8 NE max 30.2 Grecale 53 % 1019 hPa 17 nubi sparse +9.2° perc. +7.1° Assenti 13.8 NE max 30.3 Grecale 57 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.1° perc. +6.2° Assenti 11 NNE max 27.6 Grecale 60 % 1021 hPa 23 cielo sereno +7° perc. +6.2° Assenti 5.4 NE max 20.4 Grecale 64 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:49

