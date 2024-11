Previsioni Meteo Empoli: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Empoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo subiranno delle variazioni, ma senza particolari eventi atmosferici significativi.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 11°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 81% verso le 5:00. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 4 e i 5 km/h, proveniente principalmente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72-75%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 18,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99% durante le ore centrali della giornata, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a diminuire, attestandosi attorno al 41%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si manterrà elevata, ma non si registreranno piogge. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, mantenendosi attorno al 40-48%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature in calo che scenderanno fino a 12°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 60%, mentre la velocità del vento continuerà a essere leggera. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a fare la sua comparsa. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana di tempo variabile, con la possibilità di schiarite solo in seguito.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.5° perc. +10.6° Assenti 4.3 ENE max 4 Grecale 74 % 1025 hPa 5 nubi sparse +11° perc. +10.1° Assenti 4.7 ENE max 4.4 Grecale 72 % 1026 hPa 8 cielo coperto +13.3° perc. +12.2° Assenti 4.6 ENE max 6.6 Grecale 60 % 1027 hPa 11 nubi sparse +17.7° perc. +16.6° Assenti 3.9 ENE max 6.4 Grecale 44 % 1027 hPa 14 cielo coperto +19.1° perc. +18.2° Assenti 2.6 ENE max 7.3 Grecale 41 % 1026 hPa 17 nubi sparse +14.7° perc. +13.8° Assenti 5.5 NNE max 7.9 Grecale 60 % 1027 hPa 20 nubi sparse +12.9° perc. +12° Assenti 5.9 NE max 7.3 Grecale 69 % 1028 hPa 23 nubi sparse +11.7° perc. +10.8° Assenti 5.7 ENE max 6.3 Grecale 71 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:57

