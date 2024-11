Previsioni Meteo Empoli: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Empoli di Venerdì 8 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di nuvole e schiarite. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 19,2°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da est-nord-est, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali. L’umidità si attesterà su livelli moderati, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e un cielo sereno, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 11,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 10,8°C, a causa di una leggera brezza proveniente da est-nord-est. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 76%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1028 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 65%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17,6°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di circa 16,9°C, con venti leggeri che non supereranno i 7 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, con una copertura nuvolosa che arriverà a 99%. Le temperature massime si stabiliranno sui 19,2°C, mantenendo una temperatura percepita di 18,4°C. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 10,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 50%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà cielo coperto per gran parte della notte. Le temperature scenderanno fino a 12,8°C, con una temperatura percepita di 12,1°C. I venti rimarranno leggeri, e l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per il fine settimana, con un possibile ritorno di schiarite e temperature più elevate. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate, tenendo presente che le condizioni meteo potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.2° perc. +10.4° Assenti 6 ENE max 6.8 Grecale 78 % 1027 hPa 5 nubi sparse +10.7° perc. +9.9° Assenti 6 ENE max 6.8 Grecale 80 % 1027 hPa 8 nubi sparse +13° perc. +12.2° Assenti 6.1 ENE max 9 Grecale 71 % 1028 hPa 11 nubi sparse +17.6° perc. +16.9° Assenti 6.5 ENE max 10 Grecale 54 % 1027 hPa 14 cielo coperto +19.2° perc. +18.6° Assenti 7.7 NE max 11.4 Grecale 53 % 1026 hPa 17 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 7.7 NE max 12 Grecale 71 % 1027 hPa 20 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° Assenti 6.5 NE max 9.5 Grecale 76 % 1028 hPa 23 nubi sparse +12.2° perc. +11.6° Assenti 6.1 ENE max 8.1 Grecale 79 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:55

