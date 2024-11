Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Enna indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno, portando a un mattino di cielo sereno e temperature in aumento. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche leggere che non supereranno i 12 km/h.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo mostrano un costante aumento delle temperature, che raggiungeranno un picco di circa 18,5°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di umidità che si manterrà sotto il 70%. Le condizioni di sereno favoriranno un clima piacevole, ideale per attività all’aperto. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

Durante la sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 10°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo sereno. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, mentre chi cerca un po’ di frescura potrà approfittare delle temperature più basse nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.2° perc. +8.8° Assenti 5.2 ONO max 5.3 Maestrale 63 % 1016 hPa 5 nubi sparse +9° perc. +8.4° Assenti 5.5 NO max 5.7 Maestrale 61 % 1015 hPa 8 cielo sereno +13.4° perc. +12.2° Assenti 4.8 NO max 5.6 Maestrale 52 % 1016 hPa 11 cielo sereno +17.6° perc. +16.7° Assenti 10.7 ONO max 16.5 Maestrale 46 % 1015 hPa 14 cielo sereno +18.3° perc. +17.3° Assenti 12.3 NO max 17.1 Maestrale 42 % 1014 hPa 17 cielo sereno +12.6° perc. +11.6° Assenti 6.9 N max 6.6 Tramontana 64 % 1016 hPa 20 cielo sereno +11.1° perc. +10.2° prob. 3 % 4.6 NNO max 4.8 Maestrale 72 % 1017 hPa 23 cielo sereno +10.5° perc. +9.5° prob. 3 % 3.8 NO max 4 Maestrale 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.