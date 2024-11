Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno tra i 8°C e i 16°C nel corso della giornata, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno stabili, con un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà attorno ai 8,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 2%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 4,2 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi di nubi sparse, con una copertura che raggiungerà il 62% entro mezzogiorno. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i 15,9°C alle 12:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità intorno al 53%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermano un cielo nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 49% e il 59%, mentre l’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 61%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 8,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 9,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 52%, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’87%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il clima rimanga stabile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa che continuerà a caratterizzare le giornate. Le condizioni di umidità elevata potrebbero rendere l’atmosfera un po’ pesante, ma senza particolari eventi meteorologici avversi all’orizzonte.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.3 NNO max 3.4 Maestrale 84 % 1024 hPa 5 poche nuvole +8.1° perc. +8.1° Assenti 2.3 NO max 2.9 Maestrale 84 % 1024 hPa 8 nubi sparse +12° perc. +11.1° Assenti 2.6 ONO max 3.5 Maestrale 71 % 1025 hPa 11 nubi sparse +15.4° perc. +14.4° Assenti 7.1 OSO max 6 Libeccio 56 % 1024 hPa 14 nubi sparse +16° perc. +15° Assenti 7 OSO max 6.3 Libeccio 53 % 1023 hPa 17 nubi sparse +11.2° perc. +10.4° Assenti 6.1 SO max 6 Libeccio 79 % 1024 hPa 20 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 1.9 O max 2.4 Ponente 86 % 1025 hPa 23 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 2.8 NO max 3.3 Maestrale 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.