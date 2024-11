Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a Enna si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, caratterizzate da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione delle temperature nel corso della giornata, ma senza particolari variazioni significative. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C con una copertura nuvolosa che varierà dal 64% al 12%. I venti soffieranno da Nord Ovest a una velocità di circa 4,1 km/h, creando una leggera bava di vento. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1023 hPa.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, mantenendosi tra il 28% e il 37%. I venti continueranno a soffiare da Nord, con intensità leggera, e l’umidità scenderà gradualmente, portandosi attorno al 30%. La pressione atmosferica inizierà a diminuire leggermente, ma rimarrà comunque su valori normali.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,5°C, con una leggera fluttuazione. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 31% e il 50%, mentre i venti da Nord Ovest continueranno a soffiare con intensità leggera. L’umidità si attesterà attorno al 35%, rendendo l’atmosfera piacevole e non afosa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 73%. I venti da Nord Est continueranno a mantenere una leggera brezza, con velocità che varieranno tra i 5,5 km/h e i 6,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna indicano un Sabato all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature miti e una leggera ventilazione. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di un clima favorevole per attività all’aperto, mentre le serate fresche richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11.7° perc. +11.2° Assenti 4.8 NO max 4.8 Maestrale 87 % 1023 hPa 5 poche nuvole +10.9° perc. +10.1° Assenti 5.8 NNO max 5.8 Maestrale 78 % 1023 hPa 8 nubi sparse +15.6° perc. +14.4° Assenti 4.9 NNO max 5.7 Maestrale 49 % 1023 hPa 11 nubi sparse +19.8° perc. +18.6° Assenti 2 NO max 5.6 Maestrale 30 % 1021 hPa 14 nubi sparse +20.4° perc. +19.3° Assenti 4.9 ONO max 9.4 Maestrale 29 % 1020 hPa 17 nubi sparse +14.6° perc. +13.6° Assenti 5.5 NNE max 5.8 Grecale 57 % 1021 hPa 20 nubi sparse +12.6° perc. +11.6° Assenti 6.5 NNE max 6.4 Grecale 62 % 1023 hPa 23 nubi sparse +11.8° perc. +10.5° Assenti 5.5 NNE max 5.5 Grecale 57 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:00

