Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà prevalentemente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C e 11°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più fredde.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 10,4°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, raggiungendo una temperatura di 11,6°C alle 04:00. La velocità del vento varierà tra i 10 km/h e i 16 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 44,8 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si muoveranno tra 10,6°C e 11,7°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 8,9 km/h fino a 32,6 km/h, mantenendo una certa vivacità. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 12%.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 16,8°C alle 13:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, oscillando tra 21 km/h e 30 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 44,2 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 62%.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Il vento si attenuerà leggermente, ma rimarrà presente, con velocità comprese tra 9 km/h e 11 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un aumento previsto nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11° perc. +10.6° prob. 9 % 12.2 SO max 36 Libeccio 94 % 1011 hPa 5 cielo coperto +11.2° perc. +10.6° prob. 9 % 14.6 OSO max 35.3 Libeccio 86 % 1011 hPa 8 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° prob. 12 % 16.2 SO max 39.5 Libeccio 80 % 1012 hPa 11 nubi sparse +17.5° perc. +16.7° prob. 3 % 32.1 O max 51 Ponente 51 % 1011 hPa 14 nubi sparse +16.1° perc. +15.5° prob. 16 % 24.9 O max 39.7 Ponente 68 % 1010 hPa 17 nubi sparse +12.4° perc. +12° prob. 24 % 13.5 O max 27.3 Ponente 86 % 1012 hPa 20 cielo coperto +12.9° perc. +12.4° prob. 23 % 9.6 O max 24.5 Ponente 81 % 1014 hPa 23 nubi sparse +10.8° perc. +10.2° prob. 24 % 9.3 NO max 15.6 Maestrale 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:46

