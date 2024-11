Previsioni Meteo Ercolano: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Ercolano si prevede una giornata caratterizzata da piogge leggere che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 15,4°C e 17,2°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70-80%, rendendo l’aria piuttosto umida. I venti, prevalentemente da Ovest e Ovest-Sud Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 30,9 km/h nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera intensificazione delle precipitazioni nella sera, con possibilità di pioggia moderata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si aggirerà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che varieranno dal 20% al 67%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 4,4 km/h e 9 km/h.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. Le piogge leggere continueranno a cadere, con temperature che saliranno fino a 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 51% intorno a mezzogiorno. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che toccheranno i 21,6 km/h.

Il pomeriggio porterà con sé un clima simile, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,6°C. Le piogge leggere persisteranno, con un’intensificazione della copertura nuvolosa fino al 78%. La velocità del vento rimarrà costante, con punte di 29,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un incremento delle precipitazioni, con possibilità di pioggia moderata. Le temperature si manterranno sui 16,2°C, mentre l’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 76%. I venti si faranno più forti, raggiungendo i 30,2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Ercolano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con piogge leggere che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di prepararsi a un clima umido e variabile, con temperature che rimarranno miti. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, pianificando le loro uscite in base alle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Ercolano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.6° perc. +15.2° 0.54 mm 9.4 OSO max 12.2 Libeccio 79 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.17 mm 4.4 O max 6.4 Ponente 78 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +15.7° perc. +15.3° 0.17 mm 11.4 OSO max 15.3 Libeccio 75 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +17.1° perc. +16.6° 0.27 mm 19.3 OSO max 24.9 Libeccio 68 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.2° perc. +16.8° 0.29 mm 22.2 OSO max 29.1 Libeccio 67 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +16.5° perc. +16° 0.47 mm 18.7 OSO max 28.5 Libeccio 71 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +16.3° perc. +15.9° 0.96 mm 20.4 OSO max 29.6 Libeccio 75 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +16.4° perc. +16.1° 0.58 mm 19.7 OSO max 31.1 Libeccio 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:39

