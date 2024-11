Previsioni Meteo Ercolano: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ercolano di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 60%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si stabilizzerà intorno al 52%, mentre la pressione atmosferica si manterrà su valori normali, attorno ai 1026 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si attesteranno tra i 19°C e i 20°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa, intorno al 4-6%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà un leggero cambiamento, con nubi sparse che inizieranno a sostituire il cielo coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 18°C. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole e l’umidità si manterrà attorno al 56%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ercolano non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni meteo non dovrebbero subire variazioni drastiche, rendendo possibile una stabilità climatica per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Ercolano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.9° perc. +17.3° prob. 24 % 5.7 ENE max 7.8 Grecale 60 % 1026 hPa 4 cielo coperto +17.5° perc. +16.9° prob. 25 % 5.4 E max 7.8 Levante 64 % 1026 hPa 7 cielo coperto +17.5° perc. +17° prob. 19 % 5.5 NE max 6.6 Grecale 63 % 1026 hPa 10 cielo coperto +19.7° perc. +19.1° prob. 23 % 4.5 E max 6.6 Levante 52 % 1026 hPa 13 cielo coperto +19.9° perc. +19.3° prob. 4 % 4.8 S max 7 Ostro 54 % 1025 hPa 16 cielo coperto +19.5° perc. +18.9° prob. 6 % 1.3 S max 4.8 Ostro 55 % 1025 hPa 19 nubi sparse +18.9° perc. +18.3° prob. 6 % 4.3 ENE max 7.5 Grecale 56 % 1026 hPa 22 nubi sparse +18.1° perc. +17.5° Assenti 4.5 NE max 6.9 Grecale 58 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:48

