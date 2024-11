Previsioni Meteo Erice: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Erice indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità e da piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 14,3°C durante il pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 84%, con una leggera probabilità di precipitazioni. La mattina porterà un miglioramento, con un cielo sereno e temperature che saliranno fino a 14,3°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti prevalentemente da ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno sui 13-14°C. Tuttavia, a partire dal tardo pomeriggio, si inizieranno a notare i primi segnali di cambiamento, con un aumento della nuvolosità. La sera sarà caratterizzata da piogge leggere, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,32 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 12°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Erice nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di giovedì con piogge leggere, si prevede un miglioramento per venerdì, con cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, nel fine settimana, è possibile un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° Assenti 3.7 NO max 5.2 Maestrale 76 % 1018 hPa 5 nubi sparse +11.7° perc. +11° Assenti 2.3 ESE max 3.7 Scirocco 78 % 1018 hPa 8 cielo sereno +12.9° perc. +12.2° Assenti 3.3 SE max 3.4 Scirocco 74 % 1019 hPa 11 poche nuvole +14.2° perc. +13.5° prob. 3 % 5 ONO max 5.8 Maestrale 68 % 1018 hPa 14 cielo sereno +14.2° perc. +13.5° prob. 12 % 4.8 OSO max 6.2 Libeccio 69 % 1016 hPa 17 cielo sereno +12.7° perc. +12° prob. 3 % 1.7 O max 2.3 Ponente 78 % 1017 hPa 20 pioggia leggera +12° perc. +11.5° 0.32 mm 7.1 SO max 8.2 Libeccio 83 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +12.2° perc. +11.6° 0.27 mm 11 O max 14.5 Ponente 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:56

