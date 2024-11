Previsioni Meteo Erice: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Erice indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con una temperatura che si manterrà attorno ai 15°C durante le ore centrali della giornata. I venti soffieranno da Sud-Sud Est, con intensità variabile, e l’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, intorno all’82%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1023 hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 11°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 39%, con venti leggeri provenienti da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’82%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto da nubi sparse, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 15°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 85% alle ore 13:00. I venti si presenteranno moderati, con velocità di circa 15 km/h, e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 63%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a circa 14°C. I venti continueranno a soffiare da Sud, mantenendo una velocità simile a quella della mattina. L’umidità si attesterà attorno al 65%, mentre non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e i venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%, senza possibilità di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Erice nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa nei giorni successivi, con possibilità di qualche pioggia sporadica. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo sporadicamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Erice

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11° perc. +10.2° Assenti 12.4 SSE max 14.7 Scirocco 82 % 1023 hPa 5 nubi sparse +10.8° perc. +10.1° Assenti 11.9 SSE max 14.3 Scirocco 83 % 1023 hPa 8 nubi sparse +12.6° perc. +11.9° Assenti 11.6 SSE max 17.3 Scirocco 76 % 1024 hPa 11 nubi sparse +14.8° perc. +14° Assenti 16.5 S max 18.4 Ostro 64 % 1023 hPa 14 nubi sparse +14.8° perc. +14° Assenti 15.5 S max 17.2 Ostro 65 % 1022 hPa 17 nubi sparse +12.6° perc. +11.8° Assenti 9.6 SSE max 12.1 Scirocco 75 % 1024 hPa 20 poche nuvole +11.8° perc. +11° Assenti 9.3 SSE max 10.8 Scirocco 77 % 1024 hPa 23 poche nuvole +11.6° perc. +10.8° Assenti 10.6 SSE max 12.7 Scirocco 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:50

