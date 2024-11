Previsioni Meteo Erice: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Erice indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo mostrano un progressivo diradamento delle nuvole, portando a un pomeriggio prevalentemente sereno e temperature che raggiungeranno i 12,6°C.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Erice sarà interessata da piogge leggere con una copertura nuvolosa che varierà dal 9% al 27%. Le temperature percepite si manterranno tra i 10,6°C e i 11,5°C, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 9,8 km/h da Ovest-Nord-Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 76% e l’83%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge leggere continueranno fino alle 09:00, per poi lasciare spazio a nubi sparse e, successivamente, a un cielo sereno. Le temperature si attesteranno tra i 11,7°C e i 12,5°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa che arriverà fino al 0% nel pomeriggio. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 27,2 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà completamente sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a 12,6°C. Le condizioni di bel tempo si manterranno anche nelle ore successive, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11°C fino alla sera. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1021 hPa, e l’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 65%.

La sera porterà un cielo sereno con poche nuvole, e le temperature scenderanno gradualmente fino a 10,8°C. La velocità del vento diminuirà, rendendo le condizioni più tranquille.

In conclusione, le previsioni meteo per Erice indicano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata di Venerdì 15 Novembre. Dopo una notte piovosa, si assisterà a un pomeriggio sereno e temperato, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature stabili, rendendo Erice una meta ideale per chi desidera godere di un clima piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Erice

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +11.7° perc. +11° 0.52 mm 13.9 NNO max 16.3 Maestrale 82 % 1017 hPa 5 pioggia leggera +11.5° perc. +10.7° 0.18 mm 17.5 N max 20.6 Tramontana 76 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +12.5° perc. +11.6° 0.15 mm 26.1 N max 27.2 Tramontana 68 % 1019 hPa 11 nubi sparse +12.4° perc. +11.3° prob. 11 % 24.2 NNO max 27.9 Maestrale 60 % 1019 hPa 14 cielo sereno +12.3° perc. +11.2° Assenti 23.7 N max 26.7 Tramontana 60 % 1019 hPa 17 cielo sereno +11.2° perc. +10.1° Assenti 19.8 N max 24.8 Tramontana 65 % 1020 hPa 20 cielo sereno +10.9° perc. +9.8° Assenti 13.9 N max 16 Tramontana 64 % 1021 hPa 23 poche nuvole +10.8° perc. +9.6° Assenti 12.3 NNO max 14.1 Maestrale 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:56

