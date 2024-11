Previsioni Meteo Erice: tutti i dettagli per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 59% e temperature attorno ai 13,4°C. I venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a 30,9 km/h, con raffiche fino a 44,9 km/h. La mattina continuerà con instabilità e pioggia leggera, con temperature tra 14°C e 15,5°C. Sabato 23 Novembre, la notte sarà caratterizzata da poche nuvole e temperature di 10,9°C, mentre durante il giorno il cielo sarà prevalentemente sereno. Domenica 24 Novembre, il cielo rimarrà sereno con temperature attorno agli 8,9°C, migliorando ulteriormente nel corso della giornata.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 59%. La temperatura si attesterà attorno ai 13,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di 13°C. I venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest con una velocità di 30,9 km/h, raggiungendo raffiche fino a 44,9 km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’83%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1011 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile con pioggia leggera prevista fino alle 12:00. La temperatura varierà tra 14°C e 15,5°C, con venti che si manterranno forti, oscillando tra 34,3 km/h e 40,2 km/h. La copertura nuvolosa sarà compresa tra il 9% e il 20%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 75%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, con pioggia leggera che continuerà a cadere. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 14,3°C e i venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 38,9 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 77%, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%.

Infine, nella sera, si prevede una lieve attenuazione delle precipitazioni, ma la pioggia leggera sarà ancora presente. Le temperature scenderanno a 12,8°C, con venti che si manterranno freschi e raffiche fino a 38 km/h. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%, e l’umidità si attesterà attorno al 67%.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre si presenterà con poche nuvole e temperature che si aggireranno attorno ai 10,9°C. La temperatura percepita sarà di 9,8°C. I venti soffieranno da Nord Ovest a una velocità di 27,4 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 33,4 km/h. L’umidità sarà al 64%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 7%. Le temperature saliranno fino a 12,5°C, mentre i venti si manterranno leggeri, oscillando tra 19,2 km/h e 21,2 km/h. L’umidità scenderà al 46%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11,4°C, con venti che si faranno più deboli, attorno ai 13,7 km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 53%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno sui 9,4°C. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 9,9 km/h. L’umidità aumenterà fino al 48%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1032 hPa.

Domenica 24 Novembre

La notte di Domenica 24 Novembre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno attorno ai 8,9°C. La temperatura percepita sarà di 7,2°C. I venti soffieranno da Sud Est con una velocità di 10,8 km/h, mentre l’umidità si attesterà al 52%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 0%. Le temperature saliranno fino a 11,3°C, mentre i venti si manterranno leggeri, oscillando tra 19,8 km/h e 22,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai 12,2°C. I venti continueranno a soffiare con una velocità di circa 16,4 km/h. L’umidità aumenterà fino al 67%, rendendo l’aria più umida.

Infine, nella sera, il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno attorno ai 11,3°C. I venti si faranno più forti, raggiungendo i 16,2 km/h, mentre l’umidità si attesterà al 72%.

In conclusione, il fine settimana a Erice si presenterà con un inizio instabile, caratterizzato da piogge e temperature fresche, per poi migliorare nel corso di Sabato e Domenica, con cieli sereni e temperature più miti. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare della giornata di Domenica per godere di un clima più favorevole.

