Previsioni Meteo Faenza: il bollettino per domani sabato 9 novembre

Sabato 9 Novembre a Faenza si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo autunnale. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa costante, che potrebbe influenzare le attività all’aperto. La temperatura minima si attesterà intorno ai 10,2°C durante la notte, mentre il picco di calore si raggiungerà nel pomeriggio con un massimo di 14,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,1 km/h e i 8,4 km/h, con direzione prevalentemente da nord-ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 12,1°C alle 05:00. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, e non si registreranno precipitazioni. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 12°C a 14,5°C. La brezza leggera proveniente da nord-ovest accompagnerà la giornata, mantenendo l’umidità attorno al 69-73%. Anche in questa fase, non si prevedono piogge, e la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1026 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La temperatura massima raggiungerà i 14,9°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente. La copertura nuvolosa rimarrà costante e l’umidità si manterrà attorno al 67-73%. Anche in questo intervallo, non si registreranno precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 10,2°C alle 23:00, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 89%. Il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 6,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Faenza indicano una giornata nuvolosa e mite, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma le condizioni generali rimarranno stabili. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere conto della copertura nuvolosa, ma potranno comunque godere di un clima relativamente temperato.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.5° perc. +12° Assenti 4.6 NO max 5.7 Maestrale 82 % 1028 hPa 4 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 4.1 NO max 4.6 Maestrale 81 % 1027 hPa 7 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 4.5 NO max 6.7 Maestrale 80 % 1027 hPa 10 cielo coperto +13.9° perc. +13.2° Assenti 6.5 NNO max 6.4 Maestrale 71 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 8.4 NNO max 8.1 Maestrale 67 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° Assenti 6.2 NO max 6.3 Maestrale 79 % 1025 hPa 19 nubi sparse +11° perc. +10.4° Assenti 6 O max 6 Ponente 85 % 1025 hPa 22 nubi sparse +10.3° perc. +9.8° Assenti 6.8 O max 7.2 Ponente 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:48

