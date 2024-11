Previsioni Meteo Faenza: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Faenza di Venerdì 22 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli parzialmente nuvolosi. Durante la notte, si registreranno temperature che scenderanno fino a +6,8°C, accompagnate da venti sostenuti provenienti da Ovest – Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’alta percentuale di umidità che si attesterà intorno al 75%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si manterranno attorno ai +7,1°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo velocità di circa 17,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà assente, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 77%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e poche nuvole. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa +10,2°C. I venti si attenueranno, portandosi a una velocità di circa 11,7 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole. L’umidità scenderà, portandosi al 44%, e non si prevederanno precipitazioni.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai +5,3°C. I venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità di circa 8,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità si manterrà attorno al 59%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Faenza nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilizzazione, con un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata variabile, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.3° perc. +11.5° prob. 32 % 42.5 O max 86.3 Ponente 70 % 990 hPa 4 nubi sparse +7.2° perc. +3.4° prob. 22 % 24.7 ONO max 52.3 Maestrale 73 % 994 hPa 7 cielo coperto +7.1° perc. +4° prob. 35 % 17.6 ONO max 42.8 Maestrale 77 % 999 hPa 10 nubi sparse +9.3° perc. +5.9° prob. 22 % 26.6 NO max 41.5 Maestrale 51 % 1003 hPa 13 cielo sereno +9.8° perc. +7.4° Assenti 17.4 NNO max 21.3 Maestrale 48 % 1006 hPa 16 poche nuvole +6.8° perc. +6.2° prob. 5 % 4.8 O max 5 Ponente 62 % 1010 hPa 19 nubi sparse +5.6° perc. +4° prob. 25 % 7.1 OSO max 6.8 Libeccio 61 % 1013 hPa 22 nubi sparse +4.9° perc. +2.7° prob. 15 % 9.4 OSO max 9.9 Libeccio 53 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.