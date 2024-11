Previsioni Meteo Faenza: il bollettino per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il clima sarà caratterizzato da poche nuvole e una temperatura di circa +8,6°C, con una copertura nuvolosa del 14% e un vento di 2,6 km/h da Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà bassa, al 7%. Durante la mattina, il cielo si coprirà, raggiungendo +9,9°C e una copertura nuvolosa dell’89%. Nel pomeriggio, le temperature saliranno a 14,8°C con nubi sparse. Venerdì, il cielo sarà coperto con +9,7°C e una probabilità di pioggia del 22%. Sabato, si prevede un clima variabile con temperature fresche, senza precipitazioni significative.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +8,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 14%, con una velocità del vento di 2,6 km/h proveniente da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi al 7%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 92%. Con il progredire delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo un clima sereno e fresco.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che salirà a +9,9°C alle 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’89%, mentre il vento si farà più presente, raggiungendo una velocità di 2,1 km/h. Le nubi sparse inizieranno a comparire intorno alle 09:00, con una temperatura di +11,6°C e una probabilità di pioggia che rimarrà assente.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà attorno ai 14,8°C alle 12:00, con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 80%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, con una probabilità di precipitazioni che non supererà l’8%.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a +9,5°C alle 19:00, con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 22%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 3,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 5%, e l’umidità si attesterà intorno al 91%.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il cielo sarà coperto con nubi sparse e una temperatura di circa +9,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 53%, con una velocità del vento di 6,2 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 22%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%.

Durante la mattina, il clima rimarrà coperto, con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 10,6°C alle 11:00. La copertura nuvolosa salirà fino all’89%, e il vento si farà più intenso, raggiungendo i 9,2 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni, mantenendo una temperatura di circa 12,1°C alle 13:00. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa del 73%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,2 km/h.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà, portando a una temperatura di +7,6°C alle 19:00. Il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa dell’1%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 4 km/h, e non ci saranno precipitazioni.

Sabato 30 Novembre

Nella notte di Sabato 30 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +6,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 20%, con una velocità del vento di 5,6 km/h proveniente da Ovest. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno all’86%.

Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con una temperatura che salirà a +9,6°C alle 09:00. La copertura nuvolosa scenderà al 23%, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo i 15,7 km/h. Non ci saranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà attorno ai 10,2°C alle 10:00, con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 19%. La velocità del vento continuerà a crescere, raggiungendo i 21,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a +6,2°C alle 19:00, con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 41%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 9,6 km/h. Non ci saranno precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana a Faenza si preannuncia variabile, con temperature fresche e una predominanza di nuvole. Nonostante le nubi, non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima ideale per attività all’aperto, soprattutto durante le ore diurne.

