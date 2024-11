Previsioni Meteo Faenza: il bollettino per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 33% e temperature intorno ai +5,8°C. Durante la mattina, il cielo si schiarirà, raggiungendo +11,8°C entro le 11:00, mentre l’umidità scenderà al 62%. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con temperature massime di 12,8°C. Martedì, si prevede un cielo coperto con piogge leggere nel pomeriggio, temperature attorno ai 8,2°C e umidità al 93%. Mercoledì e Giovedì, le condizioni rimarranno nuvolose, con temperature moderate e umidità elevata, stabilizzandosi attorno ai 1024 hPa di pressione atmosferica.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 33%. La temperatura si attesterà intorno ai +5,8°C, percepita come tale, mentre la velocità del vento sarà di 3,6 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 75%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1032 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno e una copertura nuvolosa che scenderà al 1%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +11,8°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 1,2 km/h e 5,6 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 62%. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, arrivando a 1027 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando a nubi sparse e poi a cielo coperto. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 12,8°C alle 12:00, per poi scendere a 9,4°C alle 16:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 62% e il 74%, con una pressione atmosferica di 1025 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 8,1°C. La velocità del vento sarà bassa, intorno ai 1,1 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’81%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole, con una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature si manterranno intorno ai +7,3°C, con una leggera brezza di 2 km/h proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 87%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che salirà fino al 97%. Le temperature varieranno tra +8,4°C e +9,5°C, con una leggera brezza che potrà raggiungere i 11 km/h. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra l’83% e il 88%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1022 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche si deterioreranno ulteriormente, con pioggia leggera prevista a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno a +8,2°C, con una copertura nuvolosa del 98%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,5 km/h, mentre l’umidità salirà fino al 93%. La pressione atmosferica si attesterà a 1022 hPa.

Nella sera, la pioggia continuerà, con temperature che si manterranno intorno ai +7,9°C. La velocità del vento sarà di circa 4,5 km/h, e l’umidità si stabilizzerà al 93%. La pressione atmosferica rimarrà a 1024 hPa.

Mercoledì 27 Novembre

La notte di Mercoledì 27 Novembre si presenterà con cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +7,9°C, con una leggera brezza di 5,8 km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 93%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra +8,1°C e +10,9°C. La velocità del vento si manterrà tra i 6,2 km/h e i 11,7 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno all’86%. La pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile a 1024 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno significative variazioni, con cielo sempre coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 10,4°C. La velocità del vento sarà di circa 12,5 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’81%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a +9,1°C. La velocità del vento sarà di circa 3,7 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’87%. La pressione atmosferica si manterrà a 1025 hPa.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 67%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,4°C, con una leggera brezza di 4,9 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 87%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che varieranno tra +7,1°C e +8,6°C. La velocità del vento sarà di circa 3,3 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’89%. La pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno i +9,9°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 0,3 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 78%. La pressione atmosferica rimarrà a 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un inizio di settimana caratterizzato da temperature miti e cieli variabili, con un peggioramento previsto per Martedì, quando si registreranno piogge leggere. Mercoledì e Giovedì, le condizioni rimarranno prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

