Previsioni Meteo Fasano: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fasano di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 15,7°C e una velocità del vento che raggiungerà i 34,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera nelle prime ore del mattino.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 11,7°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 35,3 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 77%, rendendo l’aria piuttosto fresca e umida.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di sole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, mentre la velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con intensità che varierà tra i 7,5 km/h e i 22,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 55%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11°C. Il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e il vento si farà sentire con raffiche che potranno raggiungere i 45,5 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 79%, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fasano evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni di cielo variabile. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con possibilità di schiarite e temperature che non supereranno i 15°C. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.1° perc. +14.3° prob. 20 % 28.4 ONO max 48.3 Maestrale 61 % 1001 hPa 5 pioggia leggera +12.4° perc. +11.6° 0.12 mm 26.5 NO max 34.3 Maestrale 75 % 1005 hPa 8 cielo coperto +12° perc. +10.8° Assenti 31.5 NO max 38.7 Maestrale 62 % 1008 hPa 11 nubi sparse +13.2° perc. +11.9° Assenti 27.1 NO max 31.7 Maestrale 52 % 1009 hPa 14 nubi sparse +12.6° perc. +11.3° Assenti 15.6 NNO max 16.1 Maestrale 53 % 1009 hPa 17 nubi sparse +11.8° perc. +10.6° Assenti 8.1 ESE max 10.6 Scirocco 57 % 1010 hPa 20 nubi sparse +11.3° perc. +10.2° Assenti 26.4 SSE max 45.5 Scirocco 68 % 1009 hPa 23 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 28.4 S max 45.1 Ostro 79 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.