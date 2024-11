Previsioni Meteo Fasano: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Fasano per Mercoledì 27 Novembre si presenteranno prevalentemente stabili, con una predominanza di poche nuvole durante l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,3°C e +16,9°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%. I venti saranno leggeri, con velocità variabili, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa sarà caratterizzata da nubi sparse, ma senza alcuna possibilità di pioggia. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, e i venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord-Ovest.

Nella mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno circa +16°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa continuerà a essere limitata, con poche nuvole che non influenzeranno la luminosità del cielo. I venti si manterranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità inizierà a scendere leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +16,9°C, mantenendo una sensazione di benessere. La situazione meteo rimarrà invariata, con poche nuvole che non porteranno a precipitazioni. I venti si intensificheranno leggermente, ma continueranno a essere considerati una brezza leggera. L’umidità potrà aumentare nuovamente, attestandosi attorno al 70%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, stabilizzandosi intorno ai +12°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con poche nuvole che non impediranno la visibilità delle stelle. I venti continueranno a soffiare da Sud, mantenendo una velocità moderata. L’umidità si avvicinerà all’83%, ma senza alcun rischio di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Fasano indicano una giornata caratterizzata da condizioni favorevoli, con temperature miti e assenza di precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede una stabilità simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una continua presenza di poche nuvole. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima ideale per attività all’aperto, senza preoccupazioni legate a maltempo o piogge.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.1° perc. +11.4° Assenti 4.2 NNO max 5.9 Maestrale 79 % 1023 hPa 5 nubi sparse +11.7° perc. +11° Assenti 1.7 OSO max 3.3 Libeccio 80 % 1023 hPa 8 poche nuvole +14.4° perc. +13.7° Assenti 0.6 SSO max 1.9 Libeccio 69 % 1024 hPa 11 poche nuvole +16.6° perc. +15.9° Assenti 3.3 E max 5 Levante 63 % 1023 hPa 14 poche nuvole +16.5° perc. +15.9° Assenti 6.8 ESE max 7.2 Scirocco 65 % 1023 hPa 17 poche nuvole +13.6° perc. +13° Assenti 9.3 SSE max 10.4 Scirocco 79 % 1024 hPa 20 poche nuvole +13.1° perc. +12.6° Assenti 10 S max 12 Ostro 82 % 1024 hPa 23 poche nuvole +12.8° perc. +12.4° Assenti 8.7 SSO max 9.4 Libeccio 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:24

