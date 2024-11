Previsioni Meteo Fasano: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fasano di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e parzialmente nuvoloso. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma con il passare delle ore si prevede un miglioramento, con nubi sparse che accompagneranno la mattinata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con minime attorno ai 11°C e massime che raggiungeranno i 14°C nel pomeriggio. I venti saranno sostenuti, provenienti principalmente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potrebbero superare i 30 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa del 93% e una temperatura di 12,5°C. La situazione migliorerà progressivamente, con nubi sparse che si presenteranno fino alle prime ore del mattino. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 11,6°C, mentre la velocità del vento sarà di 34 km/h, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una temperatura che varierà tra 11,6°C e 14,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, scendendo al 33% entro le ore centrali della giornata. I venti si manterranno freschi, con velocità che si aggireranno intorno ai 25-30 km/h. L’umidità sarà attorno al 62%, contribuendo a un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con poche nuvole che lasceranno spazio a momenti di sole. Le temperature raggiungeranno il picco di 14°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 12°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si attenuerà leggermente, ma rimarrà comunque intorno ai 20 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75% verso le ore serali.

La sera si presenterà con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si attesteranno tra 11°C e 11,7°C. I venti continueranno a provenire da Nord-Ovest, con intensità che si manterrà su valori moderati. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 78%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fasano indicano una giornata di Sabato 16 Novembre con un clima fresco e variabile, ideale per attività all’aperto, soprattutto nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e cieli più sereni, rendendo il weekend particolarmente gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.1° perc. +11.2° prob. 4 % 32.1 NNO max 42.5 Maestrale 69 % 1019 hPa 5 nubi sparse +11.7° perc. +10.8° prob. 1 % 25 NNO max 36.6 Maestrale 72 % 1020 hPa 8 nubi sparse +13.2° perc. +12.3° Assenti 26.7 NNO max 30.5 Maestrale 67 % 1021 hPa 11 nubi sparse +14.2° perc. +13.3° Assenti 27.5 NNO max 28.7 Maestrale 62 % 1021 hPa 14 poche nuvole +13.8° perc. +12.9° Assenti 24.9 NNO max 28.3 Maestrale 64 % 1020 hPa 17 poche nuvole +11.8° perc. +11° Assenti 16.1 NNO max 25.9 Maestrale 75 % 1021 hPa 20 poche nuvole +11.7° perc. +10.9° Assenti 14.1 NNO max 20 Maestrale 78 % 1020 hPa 23 poche nuvole +11° perc. +10.2° Assenti 11.1 NO max 13.4 Maestrale 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:29

