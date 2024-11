Previsioni Meteo Fasano: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fasano di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, la situazione sarà segnata da pioggia moderata e leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 29,4 km/h. Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un proseguimento delle piogge, sebbene con intensità variabile, e una temperatura che si manterrà attorno ai 11°C.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia moderata e una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si aggirerà attorno ai 10,6°C, con una percezione di 10,1°C. La velocità del vento sarà di 28,1 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 37,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con un accumulo di circa 1,06 mm di pioggia.

Proseguendo verso la mattina, il clima rimarrà instabile. Alle 06:00, il cielo sarà coperto e la temperatura si attesterà intorno ai 10,2°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità leggera. A partire dalle 08:00, si registreranno piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 11°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, oscillando tra i 25 km/h e i 30 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo non mostrano segnali di miglioramento. Le piogge continueranno a cadere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11-12°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con un’intensità del vento che potrà raggiungere i 33 km/h. Le precipitazioni si attesteranno su valori leggeri, con accumuli che non supereranno i 0,66 mm.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo non subirà significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno sui 12°C. La velocità del vento potrà aumentare, raggiungendo i 37 km/h, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 50 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma la nuvolosità rimarrà presente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fasano indicano un miglioramento solo parziale. Sabato e Domenica potrebbero portare schiarite, ma le temperature rimarranno fresche e le condizioni di instabilità potrebbero persistere. È consigliabile prepararsi a un fine settimana variabile, mantenendo a portata di mano un ombrello e abbigliamento adeguato per affrontare eventuali piogge.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +10.2° perc. +9.5° 1.18 mm 25.6 NO max 36.8 Maestrale 89 % 1017 hPa 5 cielo coperto +10° perc. +6.9° prob. 85 % 25.3 NO max 36.6 Maestrale 88 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +11° perc. +10.4° 0.16 mm 29.1 NO max 37.2 Maestrale 86 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +11.4° perc. +10.8° 0.39 mm 35 NO max 46.6 Maestrale 85 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +11.6° perc. +11° 0.66 mm 32.2 NNO max 40.8 Maestrale 83 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +12.4° perc. +11.5° 0.33 mm 30.5 NNO max 40.4 Maestrale 68 % 1018 hPa 20 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° prob. 3 % 35 NNO max 48.8 Maestrale 67 % 1018 hPa 23 nubi sparse +12.4° perc. +11.5° Assenti 36.7 NNO max 49.9 Maestrale 69 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:30

