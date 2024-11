Previsioni Meteo Fasano: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Fasano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio di giornata che vedrà la presenza di piogge leggere, seguite da un miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,1°C e +18,3°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 34,3 km/h nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, con momenti di schiarite, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, Fasano sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai +14,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 75%, e il vento soffierà da sud a una velocità di 13,4 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’87%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Si passerà da un cielo nuvoloso a una situazione di poche nuvole, con temperature che saliranno fino a +18,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, con direzione sud-sud ovest. La copertura nuvolosa si ridurrà al 63%, favorendo momenti di sole e un clima più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a schiarirsi, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 20%, e il vento si farà sentire con una velocità di 17,5 km/h. L’umidità scenderà leggermente, rendendo l’aria più secca e confortevole. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia ridotta al 7%.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno nuovamente fino a +14,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’85%, e il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una certa intensità. L’umidità si attesterà attorno al 69%, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Fasano indicano un Martedì 19 Novembre con un inizio piovoso, seguito da un miglioramento durante la mattinata e un pomeriggio più soleggiato. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e minori probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più stabile e piacevole, rendendo le attività all’aperto più gradevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +13.8° perc. +13.5° prob. 17 % 13.1 S max 21.7 Ostro 88 % 1014 hPa 5 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° prob. 13 % 16.1 S max 28.9 Ostro 87 % 1014 hPa 8 nubi sparse +16° perc. +15.8° prob. 13 % 24.2 SSO max 32.9 Libeccio 79 % 1015 hPa 11 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° prob. 15 % 23.9 SSO max 30.4 Libeccio 66 % 1013 hPa 14 poche nuvole +17.9° perc. +17.4° prob. 7 % 17 SSO max 22.7 Libeccio 65 % 1012 hPa 17 nubi sparse +15.3° perc. +15° prob. 7 % 18.8 SSO max 33.6 Libeccio 81 % 1012 hPa 20 cielo coperto +14.6° perc. +14° prob. 4 % 15.3 SO max 28.5 Libeccio 70 % 1012 hPa 23 nubi sparse +14.3° perc. +13.7° Assenti 19.9 SO max 39.2 Libeccio 72 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:27

