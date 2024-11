Previsioni Meteo Fasano: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Fasano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di cieli sereni e qualche nube sparsa. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 9°C e i 12°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potrebbero raggiungere i 39 km/h. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, attorno ai 1030 hPa, e l’umidità si attesterà intorno al 50%.

Durante la notte, le temperature si aggireranno intorno ai 10°C, con nubi sparse che copriranno il cielo per gran parte della fascia oraria. La velocità del vento sarà sostenuta, con intensità che raggiungerà i 39 km/h da Nord-Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 9%.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 12°C intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che varierà tra i 26 km/h e i 36 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno intorno ai 11°C, mentre il vento si attenuerà leggermente, con raffiche che non supereranno i 31 km/h. L’umidità rimarrà su livelli moderati, intorno al 45%.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 9°C. Il vento si presenterà più leggero, con velocità che si attesterà attorno ai 8 km/h. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 50%, rendendo la serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fasano indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e cieli prevalentemente sereni. Si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno favorevoli, senza significativi cambiamenti, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +10.2° perc. +8.5° Assenti 37.5 NNO max 48.4 Maestrale 44 % 1016 hPa 5 nubi sparse +9.8° perc. +5.9° Assenti 38.1 NNO max 49.9 Maestrale 40 % 1020 hPa 8 cielo sereno +11° perc. +9.1° Assenti 32.9 N max 43.3 Tramontana 36 % 1025 hPa 11 cielo sereno +11.9° perc. +10.1° Assenti 29.6 NNO max 35.6 Maestrale 36 % 1027 hPa 14 nubi sparse +11.7° perc. +10° Assenti 26.5 N max 31.3 Tramontana 43 % 1029 hPa 17 nubi sparse +10.2° perc. +8.5° Assenti 17.8 N max 23.5 Tramontana 48 % 1031 hPa 20 poche nuvole +9.7° perc. +8° Assenti 11.9 N max 14.5 Tramontana 48 % 1033 hPa 23 cielo sereno +9° perc. +8° Assenti 7.4 NO max 9.4 Maestrale 50 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:25

