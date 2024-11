Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Favara indicano un Giovedì 21 Novembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 18°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C. I venti saranno moderati, provenienti da Ovest, con raffiche che potranno superare i 40 km/h in alcune fasce orarie. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con valori che non supereranno il 34%.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 96%. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. I venti saranno freschi, con velocità che varieranno tra i 20 km/h e i 26 km/h. La probabilità di pioggia sarà moderata, con valori che raggiungeranno il 62%.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 17°C intorno a mezzogiorno. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 15-20 km/h. La probabilità di precipitazioni si ridurrà progressivamente, attestandosi intorno al 27%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature massime toccheranno i 18°C, mentre i venti si manterranno moderati. La copertura nuvolosa scenderà al 64%, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 26%. Questo potrebbe offrire qualche opportunità per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere d’occhio il cielo.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 14°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest, ma con intensità minore, attorno ai 12 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, inferiore al 10%, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Favara indicano un Giovedì caratterizzato da un clima variabile, con temperature miti e venti freschi. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.5° perc. +15.3° prob. 63 % 23.8 ONO max 44.1 Maestrale 85 % 1010 hPa 5 cielo coperto +14.4° perc. +14.1° prob. 46 % 20.3 ONO max 35 Maestrale 85 % 1010 hPa 8 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° prob. 12 % 15.6 ONO max 23.8 Maestrale 71 % 1012 hPa 11 cielo coperto +17.4° perc. +16.8° prob. 34 % 19.5 ONO max 26.2 Maestrale 63 % 1012 hPa 14 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° prob. 26 % 17 O max 18.6 Ponente 61 % 1011 hPa 17 nubi sparse +15° perc. +14.6° prob. 20 % 13.8 O max 22 Ponente 77 % 1012 hPa 20 cielo sereno +14° perc. +13.6° prob. 4 % 11.7 O max 18.1 Ponente 83 % 1013 hPa 23 poche nuvole +14.4° perc. +14.1° prob. 28 % 11.8 O max 22.7 Ponente 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:50

