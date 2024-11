Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Favara si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge leggere che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa quasi totale, con temperature che si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,2°C e i 17,5°C. La presenza di venti moderati provenienti da sud-est contribuirà a rendere l’atmosfera umida, con un tasso di umidità che si attesterà intorno all’85-90%.

Durante la notte, le condizioni di meteo saranno caratterizzate da cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si aggireranno attorno ai 13,8°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 18,3 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermano la persistenza della pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 17,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,55 mm. Il vento si manterrà attorno ai 17 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Il pomeriggio non porterà significativi miglioramenti, con piogge che continueranno a cadere, sebbene con intensità variabile. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,7°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. Le raffiche di vento si attenueranno, ma il clima umido potrebbe rendere la sensazione di freschezza più marcata.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un leggero miglioramento, ma le piogge non si fermeranno del tutto. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità minore rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Favara nei prossimi giorni non mostrano segni di un cambiamento significativo. Si prevede che le condizioni di meteo instabile continueranno, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima fresco e umido, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un’alta probabilità di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.2° perc. +13.9° 0.19 mm 10.4 E max 18.4 Levante 85 % 1015 hPa 5 pioggia leggera +14.2° perc. +14° 0.15 mm 12.2 ESE max 21.8 Scirocco 86 % 1014 hPa 8 pioggia leggera +15.5° perc. +15.3° 0.19 mm 14.3 SE max 20.5 Scirocco 85 % 1015 hPa 11 pioggia leggera +17.4° perc. +17.1° 0.42 mm 17.4 SSE max 21.1 Scirocco 71 % 1014 hPa 14 pioggia leggera +17.2° perc. +16.9° 0.35 mm 12.7 S max 16.3 Ostro 72 % 1013 hPa 17 pioggia leggera +15.4° perc. +15.2° 0.26 mm 5.8 SSE max 8 Scirocco 83 % 1014 hPa 20 pioggia leggera +15.8° perc. +15.6° 0.38 mm 6.3 SSE max 11.4 Scirocco 84 % 1016 hPa 23 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.53 mm 3.4 SSE max 5.6 Scirocco 90 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:55

