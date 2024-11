Previsioni Meteo Favara: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Favara si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni meteo indicano cieli completamente sgombri da nuvole, con una temperatura che si manterrà su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà sempre in linea con quella reale, garantendo un comfort climatico ottimale. La ventilazione sarà moderata, con brezze che accompagneranno la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, con una leggera diminuzione fino a 13°C nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’86%. I venti soffieranno da Nord Ovest a una velocità di circa 10,5 km/h, creando una leggera brezza.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 19°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 7%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità che varierà tra i 18 km/h e i 21 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17-19°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La brezza vivace accompagnerà il pomeriggio, con raffiche che potranno raggiungere i 28 km/h. Anche in questa fase, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 14°C. La ventilazione si farà più leggera, mantenendo comunque una piacevole brezza. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort climatico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Favara nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. La stabilità atmosferica continuerà a caratterizzare il clima locale, offrendo giornate piacevoli e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.1° perc. +12.8° Assenti 9.9 NO max 14.5 Maestrale 88 % 1017 hPa 5 cielo sereno +12.9° perc. +12.6° Assenti 9.3 NO max 12.7 Maestrale 87 % 1017 hPa 8 cielo sereno +16.1° perc. +15.7° Assenti 9.2 NO max 20.5 Maestrale 72 % 1018 hPa 11 cielo sereno +19° perc. +18.6° Assenti 21.3 O max 28.1 Ponente 59 % 1017 hPa 14 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 22.2 O max 27.9 Ponente 61 % 1016 hPa 17 cielo sereno +15.6° perc. +15.4° Assenti 16.8 ONO max 28.4 Maestrale 81 % 1017 hPa 20 cielo sereno +14.6° perc. +14.4° Assenti 11.8 ONO max 20.3 Maestrale 87 % 1018 hPa 23 cielo sereno +14.1° perc. +13.9° Assenti 9.8 NO max 14.5 Maestrale 90 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:51

