Previsioni Meteo Favara: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Favara si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche variazione nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà, passando da un cielo sereno al mattino a condizioni più nuvolose nel pomeriggio, per poi tornare a schiarirsi in serata. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza proveniente da est-nord-est. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il clima rimarrà gradevole, con temperature che saliranno fino a 19°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo poche nuvole sparse che non influenzeranno il bel tempo. La ventilazione continuerà a essere leggera, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 20°C intorno alle 12:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 19°C. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 58%.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con un cielo che si schiarirà nuovamente. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 15°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Favara indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature miti. Mercoledì e giovedì si prevede una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Martedì. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 5.8 NE max 5.4 Grecale 72 % 1023 hPa 5 cielo sereno +13.6° perc. +13° Assenti 6.3 ENE max 6 Grecale 74 % 1024 hPa 8 poche nuvole +17.2° perc. +16.5° Assenti 4.9 ESE max 5.2 Scirocco 59 % 1024 hPa 11 nubi sparse +19.8° perc. +19.1° Assenti 9.4 S max 7.3 Ostro 50 % 1024 hPa 14 cielo coperto +19.5° perc. +18.9° Assenti 9.3 S max 7.1 Ostro 54 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 2.8 SSO max 4 Libeccio 71 % 1023 hPa 20 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 5.9 ENE max 5.9 Grecale 76 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 6.9 ENE max 6.9 Grecale 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.