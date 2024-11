Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fermo di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,9°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. La situazione non subirà significative variazioni nel corso della giornata, con una leggera diminuzione delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 11,4°C a un massimo di 12,7°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,2 km/h e i 4,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si manterrà alta, attorno al 58%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 12,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 48% e il 83%, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, inferiore al 15%. Anche in questo frangente, il vento si presenterà come una leggera brezza, con velocità che non supereranno i 6,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11,5°C. Il cielo rimarrà coperto al 100%, con un’umidità che raggiungerà il 80%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fermo nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti significativi. Si prevede che la nuvolosità persista, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo la situazione meteorologica piuttosto stabile. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.6° perc. +10.3° Assenti 4.8 SO max 4.8 Libeccio 55 % 1013 hPa 4 nubi sparse +10.6° perc. +9.2° Assenti 5.3 OSO max 4.9 Libeccio 59 % 1012 hPa 7 cielo coperto +11.4° perc. +10.2° Assenti 3.2 O max 2.8 Ponente 61 % 1013 hPa 10 cielo coperto +13.5° perc. +12.3° Assenti 3.2 N max 3.2 Tramontana 54 % 1014 hPa 13 nubi sparse +14.6° perc. +13.5° prob. 15 % 5.1 NE max 4.3 Grecale 51 % 1013 hPa 16 nubi sparse +12.7° perc. +11.7° prob. 1 % 3.8 N max 4.2 Tramontana 63 % 1013 hPa 19 cielo coperto +12.1° perc. +11.2° Assenti 5.7 ONO max 5.6 Maestrale 73 % 1014 hPa 22 cielo coperto +11.1° perc. +10.4° Assenti 6.6 O max 6.2 Ponente 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:36

