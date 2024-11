Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Fermo si presenterà con condizioni meteo favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 11°C, con una leggera diminuzione nelle prime ore del mattino. La presenza di un vento moderato proveniente da Ovest-Nord Ovest contribuirà a mantenere l’aria fresca e asciutta, con un’umidità che si attesterà intorno all’88%.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità di circa 10 km/h, garantirà una sensazione di benessere, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo un clima più secco e confortevole.

Il pomeriggio si prevede altrettanto piacevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. L’umidità si manterrà su valori accettabili, oscillando tra il 64% e il 74%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno, e il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo un clima piacevole fino a tarda notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza raggiungere livelli critici.

In conclusione, le previsioni meteo per Fermo indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da condizioni favorevoli, con un cielo sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate serene e fresche, rendendo il periodo ideale per godere delle bellezze del territorio marchigiano.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.2° perc. +10.6° Assenti 10.3 ONO max 12.4 Maestrale 88 % 1026 hPa 4 cielo sereno +10.8° perc. +10.2° Assenti 10.5 ONO max 12.5 Maestrale 87 % 1025 hPa 7 cielo sereno +11.6° perc. +11° Assenti 9.5 O max 10.2 Ponente 84 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.4° perc. +14.7° Assenti 7.6 NNO max 8.4 Maestrale 66 % 1026 hPa 13 cielo sereno +16.5° perc. +15.9° Assenti 10.7 NNO max 12.7 Maestrale 64 % 1025 hPa 16 cielo sereno +13.6° perc. +13.1° Assenti 9.9 NNO max 12.3 Maestrale 81 % 1025 hPa 19 cielo sereno +12° perc. +11.6° Assenti 7.5 ONO max 8 Maestrale 87 % 1025 hPa 22 cielo sereno +11.4° perc. +10.8° Assenti 8 O max 8.4 Ponente 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:49

