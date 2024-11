Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Fermo si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una serata coperta. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno piuttosto miti, con valori massimi attorno ai 16,2°C e minimi che non scenderanno sotto i 10°C. La presenza di nuvole sparse durante la giornata e un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera saranno i tratti distintivi di questa giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo 6%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 6,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, ma non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a cambiare. Le nubi sparse faranno la loro comparsa, portando una leggera diminuzione della temperatura che raggiungerà i 12,9°C alle 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 77% entro le 09:00. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, che arriverà a toccare il 81% alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,2°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso delle ore successive. La velocità del vento sarà di circa 6,9 km/h, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno fino a 11,6°C alle 22:00, mentre l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 86%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Fermo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Domani, ci si aspetta un clima simile, con possibilità di schiarite nel corso della giornata. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.9° perc. +10.4° Assenti 7.1 O max 7.2 Ponente 88 % 1025 hPa 4 cielo sereno +10.4° perc. +9.8° Assenti 9.1 O max 9.1 Ponente 87 % 1025 hPa 7 nubi sparse +11.3° perc. +10.6° Assenti 7.1 O max 7 Ponente 80 % 1026 hPa 10 nubi sparse +15.3° perc. +14.6° Assenti 3.7 NNO max 4.1 Maestrale 65 % 1026 hPa 13 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 6.9 NE max 4.5 Grecale 65 % 1024 hPa 16 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 3.5 NE max 5.4 Grecale 81 % 1025 hPa 19 cielo coperto +12.5° perc. +12° Assenti 4.7 O max 4.4 Ponente 83 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.7° perc. +11.2° Assenti 5.9 O max 5.5 Ponente 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:48

