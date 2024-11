Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Fermo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 11°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un leggero aumento, raggiungendo i 13°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando tra il 65% e il 75%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 11°C. La brezza leggera proveniente da nord contribuirà a mantenere un clima fresco, con una velocità del vento che varierà tra i 2,5 km/h e i 6,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, senza variazioni significative. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 13°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti, attorno ai 9,8 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere leggermente.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare nuovamente, con valori che si attesteranno intorno ai 11°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni di vento, che rimarrà debole. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 75%.

La sera porterà con sé un clima simile, con temperature che si manterranno attorno ai 11°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fermo indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli coperti e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e l’umidità continuerà a essere un fattore predominante. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.2° perc. +10.2° Assenti 3.1 N max 9.6 Tramontana 70 % 1022 hPa 5 cielo coperto +11° perc. +10.1° Assenti 5.5 ENE max 9.2 Grecale 73 % 1023 hPa 8 cielo coperto +12° perc. +11° Assenti 5.3 E max 7 Levante 69 % 1024 hPa 11 cielo coperto +13.1° perc. +12.2° Assenti 8.6 ENE max 7.6 Grecale 65 % 1023 hPa 14 cielo coperto +12.4° perc. +11.5° Assenti 8.9 ENE max 9 Grecale 70 % 1022 hPa 17 cielo coperto +11.6° perc. +10.8° Assenti 5 E max 5.7 Levante 75 % 1021 hPa 20 cielo coperto +11.5° perc. +10.6° Assenti 3.3 NNE max 3.8 Grecale 73 % 1021 hPa 23 cielo coperto +11.2° perc. +10.2° Assenti 1.7 NNO max 3.3 Maestrale 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:40

