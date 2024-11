Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Fermo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La situazione meteorologica si evolverà nel corso della giornata, con un incremento della probabilità di precipitazioni, specialmente nel pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con poche nuvole, ma già dalle prime ore del mattino, la copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare completamente coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 11,7°C e 13,6°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si alzeranno lentamente fino a raggiungere i 15,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a mantenersi intorno ai 10 km/h, con una leggera brezza. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono occasionali piovaschi.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si attesteranno attorno ai 15°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 30 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,48 mm. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 65%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 8,2°C. Le piogge continueranno, con intensità moderata, e la copertura nuvolosa rimarrà alta. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà elevata, con accumuli che potrebbero arrivare a 3,63 mm entro la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Fermo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso e piogge, specialmente nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.6° perc. +11.6° Assenti 8.2 S max 11.3 Ostro 66 % 1002 hPa 5 cielo coperto +13.4° perc. +12.6° prob. 2 % 11.3 S max 15.3 Ostro 67 % 1000 hPa 8 cielo coperto +14° perc. +13.4° prob. 2 % 10.8 S max 17.8 Ostro 71 % 999 hPa 11 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° prob. 3 % 5.7 SSO max 11.6 Libeccio 69 % 997 hPa 14 pioggia leggera +15.9° perc. +15.4° 0.24 mm 8.9 SO max 17.1 Libeccio 70 % 996 hPa 17 cielo coperto +13.7° perc. +12.7° prob. 65 % 39.7 O max 62 Ponente 58 % 996 hPa 20 pioggia leggera +11.9° perc. +10.8° 0.5 mm 32.2 ONO max 48.1 Maestrale 65 % 999 hPa 23 pioggia moderata +8.2° perc. +4.9° 3.63 mm 22.1 NE max 24.4 Grecale 88 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:35

