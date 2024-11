Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fermo di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature fresche e una predominanza di cieli sereni e poco nuvolosi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La serata si concluderà con cieli prevalentemente sereni, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7,8°C, con una percezione di circa 4,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 83%, con venti moderati provenienti da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 20 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 30%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno fino a 11,3°C alle 10:00, con una temperatura percepita di 10,2°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 29,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 65%, favorendo un clima fresco ma gradevole.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno le temperature a scendere leggermente, fino a 9,9°C alle 16:00. La percezione termica sarà di 7,1°C. I venti si manterranno sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 34,7 km/h. L’umidità aumenterà fino al 72%, ma non si prevedono piogge.

La sera si presenterà con cieli prevalentemente sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno agli 8°C. La percezione termica sarà di circa 5°C, con venti che continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 19 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 78%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fermo nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno fresche e cieli sereni. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani ci si aspetta un lieve calo, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +7.3° perc. +4.1° Assenti 19 NO max 33.3 Maestrale 75 % 1021 hPa 5 poche nuvole +7° perc. +3.6° Assenti 20.2 ONO max 35.9 Maestrale 77 % 1021 hPa 8 cielo sereno +9° perc. +5.7° Assenti 24.8 ONO max 36.6 Maestrale 75 % 1022 hPa 11 cielo sereno +11.8° perc. +10.7° Assenti 30 NNO max 35 Maestrale 63 % 1022 hPa 14 nubi sparse +11.3° perc. +10.2° Assenti 24.8 NO max 30.6 Maestrale 68 % 1022 hPa 17 nubi sparse +9.4° perc. +6.7° Assenti 19.7 NO max 33.4 Maestrale 73 % 1023 hPa 20 poche nuvole +8.3° perc. +5.4° Assenti 18.9 ONO max 32 Maestrale 78 % 1024 hPa 23 cielo sereno +8° perc. +5° Assenti 19 ONO max 32.3 Maestrale 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.