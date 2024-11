Previsioni Meteo Fermo: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Fermo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si aggirerà attorno all’88%. I venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 9,8 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 14,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 7%. I venti si faranno più sostenuti, raggiungendo punte di 17,7 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 67%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature si manterranno attorno ai 13,3°C, mentre i venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 20,6 km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, garantendo così una giornata asciutta e piacevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 10,3°C. I venti si faranno più freschi, mantenendosi attorno ai 16,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno all’82%, rendendo l’aria piuttosto fresca ma comunque confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fermo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Si prevede che anche nei giorni successivi non ci saranno significative variazioni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.3° perc. +9.7° Assenti 10.2 ONO max 13.1 Maestrale 89 % 1023 hPa 4 cielo sereno +9.8° perc. +8.1° Assenti 12.2 O max 15 Ponente 88 % 1022 hPa 7 cielo sereno +10.6° perc. +9.9° Assenti 10.4 ONO max 14 Maestrale 84 % 1022 hPa 10 cielo sereno +14° perc. +13.3° Assenti 15.6 NO max 17 Maestrale 72 % 1022 hPa 13 nubi sparse +14.5° perc. +13.8° Assenti 17.8 NNO max 18.1 Maestrale 67 % 1020 hPa 16 poche nuvole +11.6° perc. +10.9° Assenti 14.1 NO max 22.4 Maestrale 80 % 1021 hPa 19 cielo sereno +10.3° perc. +9.6° Assenti 16.7 O max 28 Ponente 82 % 1021 hPa 22 cielo sereno +10° perc. +7.7° Assenti 16.8 ONO max 28.3 Maestrale 75 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:43

