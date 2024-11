Previsioni Meteo Ferrara: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ferrara indicano un Giovedì 14 Novembre caratterizzato da un inizio di giornata con condizioni di cielo coperto e una leggera pioggia nelle prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra +6,8°C e +11,6°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 31,5 km/h. Con l’avanzare della giornata, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole.

Nella notte, Ferrara si presenterà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +8,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 97%, e si registrerà una leggera pioggia alle ore 01:00, con una precipitazione di 0,11 mm. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11,5 km/h, proveniente da Nord, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si alzeranno fino a +11,4°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni. Il vento si farà sentire, con una velocità che potrà raggiungere i 22 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 40%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +11,6°C, mentre la velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più gradevole. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1021 hPa, segno di stabilità.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a +6,8°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori attorno ai 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ferrara nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità e miglioramento. Dopo un inizio di giornata piovoso, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con temperature che si manterranno su valori miti. Nei giorni successivi, si prevede un clima più secco e sereno, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +7.9° perc. +5.9° 0.11 mm 11.5 NNE max 25.9 Grecale 76 % 1022 hPa 4 cielo coperto +8.5° perc. +6.4° prob. 18 % 13.1 NNE max 30.5 Grecale 69 % 1021 hPa 7 cielo coperto +8.4° perc. +6.5° Assenti 11.2 NNE max 25 Grecale 70 % 1022 hPa 10 cielo coperto +11° perc. +9.6° Assenti 20.6 NE max 28.7 Grecale 53 % 1023 hPa 13 nubi sparse +11.6° perc. +10.1° Assenti 20.9 NNE max 28.5 Grecale 48 % 1021 hPa 16 nubi sparse +9.4° perc. +8.7° Assenti 6.1 N max 8.8 Tramontana 58 % 1021 hPa 19 cielo sereno +8.2° perc. +6.4° Assenti 10.1 NNO max 13.5 Maestrale 69 % 1022 hPa 22 cielo sereno +7.1° perc. +5.1° Assenti 10.5 ONO max 15.5 Maestrale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:43

