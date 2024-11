Previsioni Meteo Ferrara: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 27 Novembre a Ferrara si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa totale. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +8,1°C e +8,3°C, accompagnate da piogge leggere. La mattina continuerà con pioggia leggera, mantenendo le temperature attorno ai +8,7°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con momenti di cielo coperto e temperature che raggiungeranno i +9°C. La sera si presenterà con cielo nuvoloso, senza precipitazioni significative, e temperature che si stabilizzeranno intorno ai +9,1°C.

Durante la notte, il meteo a Ferrara sarà caratterizzato da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,1°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,6 km/h e 5 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 91%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali variazioni. Le piogge continueranno a cadere, con temperature che si muoveranno tra +8,4°C e +8,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si presenterà leggermente più forte, con velocità che raggiungeranno i 7,1 km/h. Anche l’umidità rimarrà alta, intorno all’86%.

Nel pomeriggio, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo. Sebbene la pioggia persista, ci saranno momenti di cielo coperto, con temperature che toccheranno i +9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,9 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno all’86%. Le precipitazioni si ridurranno, con valori di pioggia leggera.

La sera porterà un ulteriore assestamento delle condizioni meteo. Il cielo rimarrà coperto, ma non si prevedono precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno intorno ai +9,1°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente, raggiungendo i 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ferrara indicano un miglioramento graduale. Giovedì e Venerdì potrebbero portare schiarite e un aumento delle temperature, con possibilità di sole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +8.2° perc. +8.2° 0.2 mm 3.7 NO max 4.1 Maestrale 91 % 1024 hPa 4 pioggia leggera +8.3° perc. +8.3° 0.11 mm 4.3 ONO max 4.9 Maestrale 89 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 21 % 4.4 ONO max 4.9 Maestrale 88 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +8.7° perc. +8.1° 0.15 mm 5.8 ONO max 8 Maestrale 85 % 1024 hPa 13 cielo coperto +8.8° perc. +7.9° prob. 41 % 6.7 O max 9.8 Ponente 86 % 1023 hPa 16 cielo coperto +9° perc. +8.5° prob. 38 % 5.6 O max 6.1 Ponente 86 % 1024 hPa 19 cielo coperto +9° perc. +8.2° prob. 11 % 6.6 O max 6.8 Ponente 86 % 1025 hPa 22 cielo coperto +9.1° perc. +8.5° prob. 8 % 6 O max 6 Ponente 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:34

