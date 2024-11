Previsioni Meteo Ferrara: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Ferrara si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con poche nuvole che faranno la loro comparsa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 6,6°C e i 11,8°C, mentre il vento soffierà moderato da ovest, con velocità che raggiungeranno i 10,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 70%, ma senza precipitazioni previste.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 6,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 7%, e il vento si farà sentire con una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità sarà alta, intorno all’81%, ma non ci saranno precipitazioni.

Durante la mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 11,4°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo una giornata luminosa. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, contribuendo a un piacevole clima autunnale. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 55%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 11,8°C, con una leggera presenza di nuvole che non comprometterà la bellezza della giornata. La brezza da ovest continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta, attorno ai 6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 61%, mantenendo un clima fresco ma gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 10%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, e l’umidità si manterrà attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ferrara indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature fresche e un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il clima autunnale. Gli amanti delle passeggiate all’aria aperta troveranno sicuramente favorevoli queste condizioni meteo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.4° perc. +6.4° Assenti 3.6 NO max 3.7 Maestrale 79 % 1025 hPa 4 cielo sereno +5.6° perc. +4.1° Assenti 7.2 ONO max 7.1 Maestrale 82 % 1025 hPa 7 cielo sereno +5.3° perc. +3.2° Assenti 9.3 O max 11.8 Ponente 82 % 1025 hPa 10 cielo sereno +9.6° perc. +8.1° Assenti 10.8 O max 13 Ponente 63 % 1024 hPa 13 poche nuvole +11.8° perc. +10.4° Assenti 10.2 O max 12.2 Ponente 53 % 1022 hPa 16 poche nuvole +9.3° perc. +8.9° Assenti 5.3 OSO max 5.4 Libeccio 65 % 1020 hPa 19 cielo sereno +8° perc. +7.3° Assenti 5.5 OSO max 5.6 Libeccio 71 % 1020 hPa 22 cielo sereno +7° perc. +5.6° Assenti 7.4 O max 7.3 Ponente 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:41

