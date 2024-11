Previsioni Meteo Fidenza: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Fidenza per Domenica 17 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni, che si trasformeranno in nubi sparse nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una minima di circa 6°C durante la notte e un massimo che raggiungerà i 11°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un pomeriggio prevalentemente nuvoloso. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,3 km/h e i 5,3 km/h, prevalentemente da direzione est.

Durante la notte, Fidenza godrà di cieli sereni con una temperatura che si attesterà intorno ai 6°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 7%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%. I venti saranno leggeri, provenienti da ovest-sud-ovest, con una velocità di circa 5,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo cambierà. A partire dalle 07:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 92% entro le 08:00. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 8,9°C alle 09:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 2 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’77%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione della presenza di nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 54% e il 74%, mentre le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 22%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,8 km/h e i 5,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno stabili intorno agli 8,9°C, con venti leggeri provenienti da est. L’umidità rimarrà alta, attorno all’83%.

In conclusione, le previsioni meteo per Fidenza indicano una giornata variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. I prossimi giorni potrebbero continuare a mantenere questa tendenza, con temperature fresche e una copertura nuvolosa che potrebbe aumentare ulteriormente. È consigliabile prepararsi a condizioni meteo variabili e mantenere un occhio attento alle eventuali variazioni delle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.1° perc. +5.4° Assenti 4.9 OSO max 5 Libeccio 85 % 1019 hPa 4 nubi sparse +5.8° perc. +5.8° prob. 2 % 2.7 ONO max 2.9 Maestrale 87 % 1018 hPa 7 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° prob. 6 % 0.8 ONO max 2.2 Maestrale 86 % 1018 hPa 10 nubi sparse +10° perc. +9° prob. 4 % 3.6 NE max 3.1 Grecale 74 % 1017 hPa 13 nubi sparse +11° perc. +10° prob. 22 % 2.8 ENE max 2.9 Grecale 73 % 1014 hPa 16 nubi sparse +8.6° perc. +8.6° prob. 11 % 4.3 ESE max 4.8 Scirocco 85 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 7 % 3.5 ESE max 3.6 Scirocco 86 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° prob. 6 % 4.5 E max 4.9 Levante 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:47

