Previsioni Meteo Fidenza: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Fidenza si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,5°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà leggermente da sud-ovest. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15,8°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno al 74%.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,2°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo un clima fresco e gradevole. La sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità, con temperature che scenderanno fino a 11,2°C. La copertura nuvolosa sarà più consistente, ma non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fidenza nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Mercoledì e giovedì si continuerà a registrare un clima fresco e parzialmente nuvoloso, senza significative variazioni. Gli amanti delle passeggiate all’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel tempo per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.3° perc. +10.8° Assenti 3.9 SO max 3.6 Libeccio 89 % 1026 hPa 4 cielo sereno +10.7° perc. +10.1° Assenti 4.6 OSO max 4.5 Libeccio 90 % 1025 hPa 7 poche nuvole +11.1° perc. +10.6° Assenti 5.4 OSO max 5.4 Libeccio 89 % 1026 hPa 10 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° Assenti 1.7 N max 1.9 Tramontana 78 % 1026 hPa 13 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 3.5 ENE max 2.4 Grecale 73 % 1025 hPa 16 nubi sparse +13.2° perc. +12.9° Assenti 4.9 ESE max 4.9 Scirocco 86 % 1024 hPa 19 nubi sparse +11.9° perc. +11.5° Assenti 3.8 S max 4.8 Ostro 89 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.4° perc. +11° Assenti 2.4 S max 3.7 Ostro 90 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.