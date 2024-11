Previsioni Meteo Figline Valdarno: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Figline Valdarno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e parzialmente nuvoloso. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. Con l’arrivo della mattina, ci sarà un miglioramento delle condizioni, con nubi sparse e un aumento graduale delle temperature, che raggiungeranno i 18°C nel primo pomeriggio. La sera si prevede serena, con temperature in calo, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni meteo a Figline Valdarno saranno caratterizzate da un cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 9,8°C, con una leggera diminuzione fino a 9°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5-6 km/h, proveniente da Est-Nord Est, con umidità che si attesterà attorno all’87%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi fitte a nubi sparse. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 12,7°C entro le 8:00 e i 17,7°C intorno alle 11:00. La pressione atmosferica si manterrà stabile, attorno ai 1028-1029 hPa, e l’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 56%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varierà tra i 2,4 km/h e i 5,8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 18,3°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 12,4°C alle 17:00. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 19% al 51%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con raffiche leggere e una direzione prevalentemente da Nord Est.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. Il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 91%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Figline Valdarno indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno fresche ma gradevoli. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa nei giorni successivi, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.4° perc. +8.9° Assenti 5.6 ENE max 5 Grecale 85 % 1029 hPa 5 cielo coperto +8.8° perc. +8.2° Assenti 5.8 ENE max 5 Grecale 86 % 1029 hPa 8 nubi sparse +12.7° perc. +12° Assenti 4.5 ENE max 5.9 Grecale 74 % 1030 hPa 11 nubi sparse +17.7° perc. +17° Assenti 2.8 ENE max 4.9 Grecale 56 % 1028 hPa 14 nubi sparse +18° perc. +17.3° Assenti 2.4 NE max 5.3 Grecale 56 % 1027 hPa 17 nubi sparse +12.4° perc. +11.9° Assenti 5.3 ENE max 5.1 Grecale 83 % 1028 hPa 20 poche nuvole +10.7° perc. +10.2° Assenti 5.9 ENE max 5.5 Grecale 90 % 1029 hPa 23 poche nuvole +9.9° perc. +9.5° Assenti 5.7 NE max 5.1 Grecale 91 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:54

