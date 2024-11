Previsioni Meteo Figline Valdarno: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Figline Valdarno si presenterà con condizioni di meteo decisamente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per tutta la giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura massima raggiungerà i 20,4°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 10°C durante le ore notturne. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 45% e il 79%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a toccare i 10,2°C alle 05:00. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori che non supereranno il 5%. La velocità del vento sarà debole, proveniente prevalentemente da Est-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere e le temperature inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 14,5°C, mentre alle 12:00 si raggiungerà il picco di 20,4°C. L’umidità si manterrà attorno al 45%, favorendo una sensazione di benessere. Anche in questa fase della giornata, il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 15°C fino alle 17:00. Il cielo rimarrà sereno e non si prevedono variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma non ci si aspetta nulla di preoccupante.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, portandosi intorno ai 12°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 79% verso le 22:00. Il vento, sempre debole, non influenzerà in modo significativo il comfort termico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Figline Valdarno indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperato. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di cieli limpidi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.6° perc. +9.7° Assenti 4.8 ENE max 4.1 Grecale 75 % 1026 hPa 5 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° Assenti 4.5 ENE max 4 Grecale 74 % 1025 hPa 8 cielo sereno +14.5° perc. +13.6° Assenti 3.3 ENE max 4.2 Grecale 61 % 1026 hPa 11 cielo sereno +19.7° perc. +19° Assenti 0.5 O max 2.8 Ponente 46 % 1025 hPa 14 cielo sereno +20° perc. +19.4° Assenti 2.6 O max 2.6 Ponente 49 % 1024 hPa 17 cielo sereno +13.9° perc. +13.3° Assenti 2.9 NNE max 3.3 Grecale 72 % 1024 hPa 20 cielo sereno +12.6° perc. +11.9° Assenti 4.1 ENE max 3.7 Grecale 78 % 1025 hPa 23 cielo sereno +11.7° perc. +11° Assenti 3.5 ENE max 3.2 Grecale 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:57

