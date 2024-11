Previsioni Meteo Figline Valdarno: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Figline Valdarno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma nel corso della mattina si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a un cielo sereno. Le temperature, che inizialmente si attesteranno intorno ai 6,5°C, subiranno un incremento fino a raggiungere i 14,4°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche provenienti principalmente da Nord Est.

Nel dettaglio, durante la notte (fino alle 06:00), il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 99%. Le temperature si manterranno basse, oscillando tra i 5,3°C e i 6,5°C. L’umidità sarà alta, intorno all’89%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo passerà da nubi sparse a sereno. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 11,4°C alle 09:00 e i 14,4°C entro le 12:00. La ventilazione rimarrà leggera, con velocità che varieranno tra i 6,3 km/h e i 7,9 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 14,4°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 8,8°C alle 16:00. L’intensità del vento sarà sempre leggera, con direzione prevalentemente da Est-Nord Est. L’umidità continuerà a oscillare, raggiungendo il 66% alle 15:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà a un 1%. La ventilazione sarà sempre leggera, con velocità che varieranno tra i 4,9 km/h e i 6,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Figline Valdarno indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima sereno e temperature in aumento. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, rendendo le giornate più miti e gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.8° perc. +4.1° Assenti 8 NE max 9 Grecale 90 % 1023 hPa 5 nubi sparse +5.3° perc. +3.6° Assenti 7.7 NE max 8.6 Grecale 91 % 1023 hPa 8 nubi sparse +9.4° perc. +8.7° Assenti 6.3 NE max 9.7 Grecale 75 % 1023 hPa 11 nubi sparse +13.8° perc. +12.6° Assenti 7.9 NE max 10.5 Grecale 54 % 1022 hPa 14 cielo sereno +13.9° perc. +12.8° Assenti 8 ENE max 8.7 Grecale 55 % 1020 hPa 17 cielo sereno +7.7° perc. +6.6° Assenti 6.5 ENE max 6.4 Grecale 83 % 1021 hPa 20 cielo sereno +6.2° perc. +5.1° Assenti 6.1 NE max 5.8 Grecale 88 % 1022 hPa 23 nubi sparse +5.9° perc. +4.8° Assenti 5.6 NE max 5.2 Grecale 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.