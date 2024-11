Previsioni Meteo Figline Valdarno: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Domenica 10 Novembre a Figline Valdarno si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo che si presenterà sereno per gran parte della giornata. Le temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C nel pomeriggio, offriranno un clima ideale per attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, con brezze leggere che contribuiranno a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 10°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà progressivamente. La copertura nuvolosa diminuirà, portando a un miglioramento delle condizioni meteo. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 5 e i 6 km/h, proveniente principalmente da Nord Est.

Nella mattina, si assisterà a un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta al minimo, con valori che scenderanno sotto il 10%. Le brezze leggere continueranno a soffiare, rendendo la mattinata particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 18,7°C, mantenendo un clima ideale per attività all’aperto. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole, attorno ai 6-7 km/h.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 9°C. Tuttavia, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo una serata tranquilla. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e le brezze leggere accompagneranno la transizione verso la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Figline Valdarno indicano una giornata di Domenica all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere leggermente, ma senza particolari variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno sicuramente favorevoli le condizioni meteorologiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.7° perc. +9.4° Assenti 5.4 ENE max 4.7 Grecale 86 % 1022 hPa 5 nubi sparse +9.1° perc. +8.5° Assenti 5.7 ENE max 5 Grecale 85 % 1022 hPa 8 poche nuvole +12.9° perc. +12.1° Assenti 4.8 ENE max 6.5 Grecale 68 % 1021 hPa 11 poche nuvole +18° perc. +17.1° Assenti 4.5 NNE max 8.1 Grecale 48 % 1020 hPa 14 cielo sereno +18.2° perc. +17.4° Assenti 6.6 NE max 10.1 Grecale 50 % 1019 hPa 17 cielo sereno +11.4° perc. +10.6° Assenti 8 NE max 8.6 Grecale 80 % 1021 hPa 20 cielo sereno +9.1° perc. +8° Assenti 7.8 NE max 8.5 Grecale 88 % 1022 hPa 23 cielo sereno +7.9° perc. +6.7° Assenti 7.5 NE max 8 Grecale 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.