Previsioni Meteo Figline Valdarno: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

Nella giornata di Mercoledì 27 Novembre, Figline Valdarno si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una significativa copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% per tutta la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13°C e i 15°C, mentre la probabilità di precipitazioni aumenterà nel pomeriggio, con attese di pioggia leggera. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Est – Sud Est, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con cielo coperto e umidità elevata, che si manterrà attorno al 96%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 20%. I venti saranno leggeri, creando una sensazione di calma.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15°C intorno a mezzogiorno. L’umidità rimarrà alta, mentre la probabilità di pioggia si manterrà bassa, oscillando tra il 17% e il 22%. I venti, sempre leggeri, contribuiranno a mantenere una sensazione di freschezza.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo nel meteo. A partire dalle 13:00, si registrerà un aumento della probabilità di pioggia, che raggiungerà il 50%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, ma con l’arrivo delle precipitazioni, si prevede una leggera diminuzione. Le piogge saranno di intensità leggera, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0.53 mm entro le 17:00.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non cambieranno drasticamente. La pioggia leggera continuerà a cadere fino alle 19:00, con accumuli totali che potrebbero raggiungere i 1.25 mm. Le temperature si manterranno intorno ai 13°C, mentre il cielo rimarrà coperto. La probabilità di pioggia diminuirà progressivamente, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per Figline Valdarno indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e piogge leggere nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13° perc. +12.9° prob. 20 % 5.4 ESE max 7.8 Scirocco 96 % 1022 hPa 5 cielo coperto +13.2° perc. +13.1° prob. 18 % 6.4 ESE max 10.2 Scirocco 95 % 1022 hPa 8 cielo coperto +13.5° perc. +13.4° prob. 18 % 6 ESE max 12.3 Scirocco 94 % 1023 hPa 11 cielo coperto +15° perc. +14.8° prob. 17 % 6.6 SE max 11.7 Scirocco 86 % 1022 hPa 14 cielo coperto +15° perc. +14.8° prob. 48 % 4.8 ESE max 11.4 Scirocco 87 % 1022 hPa 17 pioggia leggera +13.7° perc. +13.5° 0.38 mm 3.9 ESE max 4.6 Scirocco 92 % 1022 hPa 20 cielo coperto +13.6° perc. +13.4° prob. 29 % 4 ESE max 4.2 Scirocco 91 % 1023 hPa 23 cielo coperto +13.3° perc. +13.1° prob. 27 % 2.7 ESE max 3.2 Scirocco 93 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:39

