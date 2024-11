Previsioni Meteo Figline Valdarno: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Figline Valdarno di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 14,7°C nel pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 4°C durante la notte. La presenza di venti leggeri e una bassa umidità contribuiranno a rendere l’atmosfera gradevole.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che scenderà fino a 4,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 3%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 6,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, ma non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire gradualmente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 7,8°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà sotto il 3%. La brezza leggera da Nord Est accompagnerà la giornata, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. A metà mattina, intorno alle 10:00, la temperatura raggiungerà i 12,3°C.

Nel pomeriggio, il clima si farà leggermente più fresco, con una temperatura massima di 14,7°C alle 13:00. Tuttavia, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che passerà dal 9% alle 15:00, quando si registreranno nubi sparse. Nonostante ciò, non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4 km/h e i 5,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6,1°C alle 21:00. I cieli torneranno sereni, con una copertura nuvolosa che scenderà al 4%. Anche in questo frangente, il vento sarà leggero, contribuendo a mantenere un clima fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Figline Valdarno nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno fresche e cieli sereni. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. La situazione meteorologica si presenterà favorevole, con poche variazioni significative attese nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3.8° perc. +2° Assenti 7.2 NE max 6.8 Grecale 90 % 1023 hPa 5 cielo sereno +3.6° perc. +2° Assenti 6.4 NE max 6.2 Grecale 87 % 1023 hPa 8 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 4.5 NE max 6.3 Grecale 66 % 1023 hPa 11 cielo sereno +13.7° perc. +12.2° Assenti 4.6 NNE max 8.2 Grecale 44 % 1022 hPa 14 cielo sereno +14.4° perc. +13.1° Assenti 4 N max 7.2 Tramontana 45 % 1021 hPa 17 nubi sparse +7.8° perc. +7.1° Assenti 5.5 NE max 5.1 Grecale 67 % 1023 hPa 20 cielo sereno +6.3° perc. +5.3° Assenti 5.8 ENE max 5 Grecale 67 % 1024 hPa 23 cielo sereno +5.7° perc. +4.9° Assenti 5 NE max 4.4 Grecale 63 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:46

