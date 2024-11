Previsioni Meteo Firenze: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con l’alternarsi di nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, mentre la sera porterà un cielo sereno, favorendo un abbassamento delle temperature.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Firenze presenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +8,2°C, che si alzerà leggermente fino a +8,7°C entro le 05:00. La copertura nuvolosa sarà al 51% all’inizio della notte, aumentando fino al 100% nelle ore successive. La velocità del vento varierà da 5,2 km/h a 8,9 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Est. L’umidità si manterrà attorno al 73%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 11:00, con temperature che si attesteranno tra +8,8°C e +11,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,6 km/h alle 11:00, mentre l’umidità scenderà gradualmente fino al 60%. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che varieranno da +11,8°C a +10,9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14,3 km/h, con un’intensità che potrà raggiungere i 30 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 56%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +6,8°C entro le 23:00. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con valori intorno ai 7,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni indicano un miglioramento della situazione meteorologica, con un cielo che si manterrà sereno e temperature in calo. Domani si prevede una giornata simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi condizioni di stabilità atmosferica, favorendo un clima più secco e fresco. Gli amanti delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.6° perc. +7.7° Assenti 6.6 NNE max 14.7 Grecale 73 % 1020 hPa 5 cielo coperto +8.7° perc. +7.3° prob. 20 % 8.9 NNE max 23.1 Grecale 81 % 1020 hPa 8 cielo coperto +9.4° perc. +7.6° prob. 8 % 12.6 NNE max 28.7 Grecale 75 % 1021 hPa 11 nubi sparse +11.4° perc. +10.3° prob. 4 % 16.6 NNE max 26.7 Grecale 63 % 1020 hPa 14 cielo coperto +11.4° perc. +10.1° Assenti 16 NNE max 28.1 Grecale 57 % 1020 hPa 17 nubi sparse +9.1° perc. +7.4° Assenti 10.9 NNE max 29.1 Grecale 62 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.3° perc. +6.2° Assenti 12.2 NNE max 35.6 Grecale 63 % 1021 hPa 23 cielo sereno +6.8° perc. +5.4° Assenti 7.6 NNE max 22.2 Grecale 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:47

