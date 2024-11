Previsioni Meteo Firenze: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Firenze si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 16,4°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’umidità elevata che si attesterà intorno al 90% nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che varieranno tra 11,2°C e 11,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,8 km/h e 4,1 km/h, proveniente principalmente da Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%.

Nella mattina, le condizioni di meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si alzeranno progressivamente, raggiungendo circa 14,5°C entro le 09:00. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che scenderà leggermente, attestandosi attorno al 76%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,8 km/h.

Il pomeriggio porterà un incremento delle temperature, che toccheranno il picco di 16,4°C alle 13:00. Tuttavia, la pioggia leggera inizierà a manifestarsi intorno alle 17:00, con accumuli che si attesteranno intorno a 0,14 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 85%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con un cielo sempre coperto.

La sera si prevede piovosa, con piogge leggere che continueranno fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,2°C, mentre l’umidità raggiungerà il 94%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,45 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Firenze indicano una giornata caratterizzata da un clima umido e nuvoloso, con piogge leggere che si protrarranno fino alla sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.6° perc. +11° Assenti 3.7 SE max 4.4 Scirocco 83 % 1023 hPa 5 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° Assenti 3.6 SE max 4.8 Scirocco 88 % 1022 hPa 8 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 4 % 1.7 SSE max 3.5 Scirocco 83 % 1022 hPa 11 cielo coperto +14.4° perc. +14° prob. 12 % 2.7 SO max 3.6 Libeccio 78 % 1022 hPa 14 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 21 % 3 ESE max 3.6 Scirocco 77 % 1020 hPa 17 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.14 mm 4.7 ESE max 9 Scirocco 85 % 1021 hPa 20 pioggia leggera +13.5° perc. +13.4° 0.45 mm 2.4 ESE max 3.1 Scirocco 94 % 1022 hPa 23 pioggia leggera +13.2° perc. +13° 0.25 mm 3.3 ESE max 3.6 Scirocco 94 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:40

