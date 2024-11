Previsioni Meteo Firenze: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un aumento delle nubi solo in serata. I venti saranno leggeri e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che rimarrà al di sotto del 5%. I venti soffieranno da Est-Nord Est a una velocità di circa 4 km/h, rendendo l’atmosfera tranquilla e fresca. L’umidità si manterrà attorno al 58%, garantendo un clima secco e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a raggiungere i 14°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 6%, permettendo di godere di una giornata luminosa. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 1,5 km/h e 3,5 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo una sensazione di calore più intensa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13°C, con poche nuvole che non impediranno l’afflusso di sole. La copertura nuvolosa rimarrà attorno all’11%, mentre i venti continueranno a mantenersi leggeri, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 44%, rendendo l’aria fresca ma confortevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 9°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 29%, ma senza portare a precipitazioni. I venti si manterranno leggeri, con velocità di circa 4 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 74%, ma il clima rimarrà comunque piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un incremento della copertura nuvolosa nei giorni successivi, che potrebbe portare a un leggero abbassamento delle temperature. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata per godere di attività all’aperto, mentre chi preferisce un clima più fresco dovrà attendere l’arrivo di nuove perturbazioni nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 4.5 ENE max 4.5 Grecale 59 % 1024 hPa 5 cielo sereno +6.4° perc. +6.4° Assenti 3.8 ENE max 3.8 Grecale 64 % 1024 hPa 8 cielo sereno +8.6° perc. +8.6° Assenti 2.1 NE max 4 Grecale 59 % 1024 hPa 11 cielo sereno +13.3° perc. +11.8° Assenti 2.7 O max 1.4 Ponente 43 % 1023 hPa 14 poche nuvole +14.2° perc. +12.6° Assenti 4.3 SO max 5.7 Libeccio 38 % 1021 hPa 17 poche nuvole +10.8° perc. +9.4° Assenti 4.6 SSE max 4.1 Scirocco 54 % 1021 hPa 20 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 4.2 SE max 3.8 Scirocco 60 % 1021 hPa 23 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.9 SSE max 3.9 Scirocco 74 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:46

